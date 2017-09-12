日職》巨人「決勝週」 岱桑手感扮關鍵

巨人監督高橋由伸希望陽岱鋼手感能繼續回溫，在關鍵週率隊攻進央聯前3。（取自讀賣巨人臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「決定勝負的一週！」巨人監督高橋由伸為本週賽事定調，今起率隊到甲子園迎戰阪神虎，他希望陽岱鋼和坂本勇人兩大主將的手感能繼續回溫，本週就要攻進央聯前3名。

與央聯第3DeNA 已無勝差

巨人前天6：1擊敗養樂多，加上橫濱DeNA以6：7不敵阪神，巨人和排名央聯第3的DeNA已無勝差，只有勝率0.0002的些微差距；巨人今起和央聯第2的阪神三連戰，DeNA則到馬自達球場向龍頭廣島踢館，都是精彩可期。

巨人監督高橋由伸希望坂本勇人手感也能繼續回溫。（取自讀賣巨人臉書）

廣島的魔術數字已亮起M5，若二連勝DeNA，再靠另一地巨人對阪神連勝，最快14日就能在主場封王。DeNA為了阻止廣島本週拋彩帶，今天先發的洋投偉蘭德已放話必勝。

但巨人除了希望DeNA輸球，自己也要全力搶勝，今由12勝的左投田口麗斗迎戰阪神藤浪晉太郎。田口昨在甲子園練球，就展現絕佳鬥志，「希望能設法投長局數，多投一局是一局，而且能夠無失分就更好了。」

巨人今由12勝的左投田口麗斗迎戰阪神。（取自讀賣巨人臉書）

陽岱鋼繳出單場雙安的表現，隊長坂本勇人也貢獻自8月20日以來的首次猛打賞，高橋希望兩人的手感能夠延續，在關鍵週攻進央聯前3。