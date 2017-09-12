鄭兆村披黃衫 會不會從外野開球?

桃園子弟世大運金牌鄭兆村（右）與李智凱（左），代言桃園半程馬拉松。（記者卓佳萍攝）

17日開球 挑戰球速107km紀錄

〔記者卓佳萍／台北報導〕世大運金牌得主、標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村週日將擔任中信兄弟開球嘉賓，小時候打過棒球的他表示，有查過中職開球紀錄，「好像是107公里球速，有機會挑戰一下。」

鄭兆村世大運時寫下男子標槍亞洲紀錄，一戰成名後，他的代言、商業活動接不停，他透露，原則是把活動都排在週末，以不影響訓練為主。

週日將披上黃衫、現身新莊棒球場猿象戰，鄭兆村表示，希望挑戰最快球速，至於開球方式，他表示還沒想到，可能就站在投手丘，日前多數網友看好他驚人的臂力，有機會破紀錄，還有人猜測他會不會從外野開球，丟得又快又遠。中職開球紀錄是由補教名師呂捷、澎恰恰共同保持的107公里球速。

桃園半馬 與李智凱合體代言

鄭兆村是土生土長桃園人，他昨天與同為桃園子弟的世大運體操鞍馬金牌李智凱，一同為桃園半程馬拉松代言。

桃園半馬12月2日將於石門水庫起跑，談到跑步，鄭兆村表示，國、高中時曾跟著田徑隊一起跑過石門10公里組，路線確實不太好跑，但是可以邊跑邊欣賞沿途美麗風景。

李智凱則極少跑步，他透露，比較少透過跑步訓練體能，他甚至連石門水庫都沒去過，對於擔任代言人，他很開心，終於有機會能到不同地方走走，幫跑者打氣。

參賽跑者福利多多，賽前一晚將邀請8位幸運跑者與鄭兆村、李智凱共進晚餐，比賽當天則可免費拿到雙金合體的紀念海報。