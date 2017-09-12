大王打退四爺 本土三冠王將到手

統一獅隊陳傑憲打擊率目前微幅領先王柏融。（資料照）

打擊率差陳傑憲0.001

王柏融可望成為本土首位打擊三冠王。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊「大王」王柏融延續去年神鬼般的打擊成績，今年更朝著打擊三冠王目標穩健前進。大王在全壘打、打點排行榜都遙遙領先，較有變數的，就是現在和統一獅「四爺」陳傑憲激烈競爭的打擊率項目。

1998年前興農洋砲怪力男是中職唯一打擊三冠王。（資料照）

怪力男中職唯一三冠王

中華職棒上一位打擊三冠王，是1998年前興農洋砲怪力男，也是中職目前唯一一位三冠王。 若王柏融達標三冠王，中職將暌違近20年後，再次出現打擊三冠王，且是本土首位，相較於隔年打擊破綻被發現而成績退步、提前離台的怪力男，王柏融加盟中職至今都繳出穩定表現，去年甚至幾乎囊括各項打擊獎，若拿下三冠王，成為中職史上最強打者的歷史定位將更加確定。

進入9月，王柏融近況更火燙，前天才中斷連15場安打，在這段期間，他共10場擊出雙安或以上、3場猛打賞、6轟，打擊率也正式重新站上4成，目前打擊率0.406，僅和打擊王陳傑憲相差0.001，兩人目前都擔任開路先鋒，每一打席都可能讓打擊王易位，中職今年能否誕生打擊三冠王、王柏融甚至追求更高難度的4割三冠王，「王爺之爭」將是未來一個月賽事，中職最扣人心弦的戲碼。

王爺良性競爭，帶動球迷觀戰氣氛，最後階段要搶攻打擊王，就看誰能頂住壓力。生涯打擊率0.337、連16季打擊率破3成的中信兄弟球星彭政閔認為，心態保持健全是最重要的，才能維持打擊高檔，若心理狀況不夠強大，遇到低潮時容易迷失。