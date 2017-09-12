亞冠賽情蒐 阿三哥借調出馬

獅隊二軍投手教練高建三（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕為了備戰11月16日在東京巨蛋開打的第1屆亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職昨天正式啟動情蒐計畫，秘書長馮勝賢表示，除有情蒐經驗豐富的聯盟賽務部人員林聿文，還向獅隊借調二軍投手教練高建三，第一階段先赴日本，第二階段再去南韓，希望能提供中職聯軍教練團有用情資。

馮勝賢表示，其實早在4月初聯盟就已啟動「情蒐專案」，由林聿文負責執行，「從2007年亞洲職棒大賽到現在，聯盟的情蒐經驗值不斷增加，像聿文在2013年經典賽也進入第2輪複賽的情蒐，做得非常好。」

此外，去年起擔任獅隊二軍投手教練的高建三，這次也獲聯盟借調進入情蒐團隊，「阿三哥不但過去球員資歷豐富，他這兩年在獅隊指導年輕投手，也符合我們這次亞冠賽以年輕選手為主的比賽性質，相信都對情蒐有幫助。」馮勝賢也感謝獅隊領隊蘇泰安的大力相挺，他認為往後中職要主導國際一級賽事，「這個情蒐小組不但是常態性，也是非常重要的一環。」目前聯盟情蒐專案的人數編制是4~6人，往後會再增加。

林聿文和高建三昨一早已赴東京，預計今到千葉海洋球場觀看羅德和歐力士之戰。由於日職25人名單尚未公布，他們是依大名單的模式去情蒐，預計觀看東京、廣島等地球場至少10場賽事，約兩週情蒐返台後進行資料整理，並向教練團報告，再準備赴韓職情蒐。

日本國家隊昨也公布亞冠賽賽程票價和獎金，冠軍獎金2000萬日圓（約新台幣560萬）、亞軍500萬日圓（約新台幣140萬）。

吳志揚︰最快2020年有第5隊

中職今天將召開常務理監事會，訂定新加盟球隊辦法，中職會長吳志揚昨說，辦法出來後，最快2020年有第5隊，希望一次增加2隊。