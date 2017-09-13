大聯盟16隊緊盯 大谷163公里飆首勝

火腿大谷翔平昨投5.2局僅挨1安，奪下本季首勝，還飆出163公里的火球。（取自日本火腿官網）

鎖5.2局 暌違349天再勝

〔記者倪婉君／綜合報導〕在大聯盟16隊32人面前，火腿「二刀流」大谷翔平飆出本季最快的163公里速球，以5.2局挨1安無失分好投，奪下暌違349天的勝投，用實力證明自己的價值。

火腿去年拿下「日本一」總冠軍，但本季落居洋聯第5位，昨天只要再敗，更會失去晉級季後賽的機會。結果大谷率隊7：0擊敗樂天，用本季首勝守住球隊的一線生機。

受到腳傷影響，大谷到7月12日才首次登板投球，但對歐力士只投1.1局就失4分吞敗，8月31日對軟銀則投3.1局失4分再嚐敗績。不過「大谷旋風」仍席捲大聯盟，繼洋基總經理凱許曼赴日盯場後，昨又吸引紅襪、藍鳥等16隊30多人的大陣仗，相當驚人。

大谷在眾多測速槍前並不畏懼，在第2局就飆出163公里的火球，已接近個人最快165公里球速。他投到6局兩出局後，由於球數已達78球，接近賽前監督栗山英樹設定的80球，就被換下。

自省保送太多、局數太短

這是大谷繼去年9月28日對西武以來，相隔349天的首勝，對於自己的表現，他認為好壞參半，投出3個保送若能再少一點、局數再長一些會更好。「這次比上次進步，希望不要忘記這場的反省，下一場能延續好表現。」大谷站在MVP台上，先向札幌巨蛋的球迷說「非常抱歉」，認為好投來得太晚了。

此外，日本國家隊新任監督稻葉篤紀表示，希望在11月亞冠賽能徵召大谷入隊，若他能以投手身分出賽，屆時就有機會和中職聯隊的「大王」王柏融對決，將是一大看點。