岱桑5支0 錯失當關鍵男

巨人陽岱鋼昨5支0、吞2K，打擊率降至2成77。（資料照，取自讀賣巨人台灣粉絲團）

〔記者倪婉君／綜合報導〕本季再度來到甲子園，巨人陽岱鋼昨表現不如之前累計的4成44打擊率亮眼，擔任開路先鋒卻5打數掛蛋，其中9局上有敲出超前分的機會卻吞K，也讓「巨阪大戰」苦戰12局後，5：5握手言和。

在前往甲子園迎戰阪神之前，巨人監督高橋由伸就已表示，本週是決定勝負的一週，更期盼陽岱鋼和坂本勇人的手感能加溫。因為分別擔任1、3棒的兩大主力都有些低潮，高橋之前就表示不會更換棒次，希望藉此激勵他們。

只是陽岱鋼之前在甲子園3場比賽9打數4安打，且有1分打點，但昨役嚴重熄火，首打席就吞K；9上巨人靠阪神暴傳跑回追平分後，陽岱鋼在1出局二、三壘有人情況下，再吞下三振，也錯失超前比數的最佳機會。陽岱鋼不但未敲安，還吞下兩K，打擊率降至2成77。

巨人原本和央聯第3名的橫濱DeNA已沒有勝差，只在勝率略輸0.0002，但昨役輸球後，加上DeNA以3：1擊敗央聯龍頭廣島，雙方又有0.5場的差距。

廣島雖然輸球，但因排名第2的阪神與巨人和局，魔術數字減至M4。巨人在本週仍有輸不得的壓力，今明和阪神打完，六日再回到東京巨蛋主場和DeNA交手，場場都攸關能否搶下季後賽門票。