美網提問雙詹 被爆禁用中文

詹詠然（左）與辛吉絲（右）週一凌晨奪下美網女雙冠軍後，隨即發布道歉聲明，仍未平息爭議。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然台北世大運混雙退賽風波持續延燒，即使她在美網贏得生涯首座大滿貫女雙冠軍，並發出道歉聲明，仍難平息爭議，昨又有媒體爆料，該公司駐美特派記者賽後僅限英語提問、禁用中文，再度引發包括世大運混雙搭檔謝政鵬在內的各方熱議。

資深駐外記者 怨成次等國民

該名資深記者駐外多年，還擔任過華府特派，特稿中指出，大滿貫選手賽後記者會中，通常由英語系媒體先提問，再讓說選手母語的記者發問，不過本屆美網詹詠然、詹皓晴的記者會中，卻被大會交代得全部用英語發問，詹家姊妹則可用中文回答，也不能問及與賽事無關話題，令該記者頗感無奈，自認被當成「次等國民」。

謝政鵬轉發又自刪 大詹沉默

人在上海參與男網挑戰賽的謝政鵬，隨即在個人臉書轉發這篇文章，並透露自己在大滿貫賽沒碰過這種事，「小弟小咖，有幸打過3次大滿貫，也有幸被訪幾次，能在國外被母語訪問真的是很開心的事情，這位記者大大辛苦了。」不過之後他又刪掉相關留言。

先前謝政鵬也才PO文回絕詹詠然的道歉，「聲明沒看，也不需要對我道歉，真的不必了」。

儘管整件事餘波盪漾，網路上正反兩極意見激烈交鋒，詹詠然自台灣時間週一凌晨發表道歉聲明後，迄今保持沉默，未再做任何回應。28歲的大詹本季已拿到包括美網在內8座WTA女雙冠軍，接下來預計回到亞洲賽季，將轉戰日本、中國、香港等地，並與辛吉絲聯手挑戰新加坡年終總決賽。