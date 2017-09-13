3冠王許育修太狂 駐美代表成粉絲

網球小將許育修（左）昨與教練張孝雍（右）造訪雙橡園，贈送簽名球給駐美代表高碩泰（中）。（記者曹郁芬攝）

〔駐美特派員曹郁芬／華府報導〕剛拿下美網青少年雙打冠軍，成為台灣首位包辦3座大滿貫青少年雙打冠軍的許育修，居然最怕脾氣不好亂罵人的搭檔？

挾著澳網、溫布頓和美網青少年雙打三冠王頭銜，許育修昨和教練張孝雍應台北駐美代表高碩泰邀請造訪雙橡園，熱愛網球的高碩泰變身粉絲，不但細數許育修的輝煌戰績，勉勵有加，還忍不住在記者會中發問，「採訪」許育修。

被問到3場球賽各有不同搭檔，未來最想再和哪位選手合作，個性內歛的許育修說，應該比較喜歡與中國小將吳易昺合作，因為吳的發球和接球都好，「他的個性又很好，不會因為你失誤太多就開始罵你。」

張孝雍說，許育修的長處是韌性強，但少了點霸氣。他也透露，他們原本要去埃及打職業賽，沒有參加美網的打算，是在深圳練球時接到吳易昺電話，主動邀請許育修搭檔，沒想到因此成就三冠王。

許育修說，明年轉戰職業賽，單、雙打都會繼續拚。對於台灣選手總在經費拮据下力爭上游，許育修透露，目前接受台塑和體育署補助，贏得美網至今，還沒有企業和他談贊助計畫。

許育修說，母親一直很相信並支持他，即使拿到冠軍，母親怕給他壓力，電話裡的叮嚀都直接和教練說，「媽媽辛苦了！謝謝妳！」面對記者，許育修靦腆地把榮耀給了付出最多的母親。