世大運檢討》「跆」金部隊褪色 教練團大改組

跆拳道國家隊總教練李佳融世大運結束後卸下兵符。（資料照）

世大運跆拳道首次零金

陳詩欣（右）和朱木炎（左）為台灣踢下奧運史上第一和第二面金牌。 （資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣傳統強項跆拳道近年成績下滑，本屆台北世大運對打項目僅奪下2銀、2銅，創下自2003年大邱世大運跆拳道成為正式項目以來，首次零金紀錄。

跆拳道協會日前召開檢討會，確定教練團將全面改組，總教練李佳融將交棒，協會近期將公布總教練遴選辦法，廖家興、王俊傑、陳廖霞和吳明傑都是可能接任人選。

李佳融2015年接任國家隊總教練，在世大運結束後卸下兵符，他表示，「內心五味雜陳，未能助國家隊留下金牌，難辭其咎。」

2004年雅典奧運，陳詩欣和朱木炎為台灣踢下奧運史上第一和第二面金牌，全台歡欣鼓舞，自此跆拳道被國人寄予厚望，無奈各國發展迅速，近年台灣面臨嚴峻考驗，去年里約奧運空手而歸，寫下跆拳道自2000年雪梨奧運列入正式項目以來首度未奪牌的難堪紀錄。

各國投入 我要進化

同樣在世大運之後離開國家隊的教練蘇泰源認為，跆拳道納入奧運後，各國積極發展，白人具有身材優勢，黑人則擁有驚人爆發力，但台灣進步幅度沒有其他國家迅速，自然越打越艱辛。

體能不足 奪牌無力

李佳融認為，目前國內選手迫切需要加強的是體能，選手必須應付1天多場高強度的對抗，到關鍵戰役常氣力放盡，只能站在場中任對手攻擊，世大運就是明顯例子。

因應變革 重返榮耀

為增加公平性和可看度，世界跆拳道（WT）積極變革，包括納入電子護具、加入新規則和更改計分制度，台灣必須儘快跟上國際潮流，才能重返榮耀。