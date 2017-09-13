降體重不是萬靈丹 跆拳道實力至上

世大運國手黃鈺仁（中）無緣爭奪獎牌，教練蘇泰源在旁安慰。（資料照，中央社）

〔記者廖聿偉／台北報導〕跆拳道國手為了增強競爭力，通常會刻意減輕體重，在低一級的量級出賽，來增加身材的優勢，但降體重的過程十分艱辛，更是意志力的煎熬，被形容為「地獄級考驗」，里約奧運國手黃懷萱就直呼，「降體重比起訓練痛苦數十倍」。

體脂肪已經很低的選手，為了要在短時間減重，幾乎是無所不用其極，剪掉頭髮只為極細微的重量、穿雨衣跑步、進烤箱讓身體脫水、整天僅吃水煮蛋果腹⋯，用畸形、不健康的方式來瘦身，世大運國手楊宗燁就曾因此逃避亞運培訓，黃懷萱在奧運期間也曾多次想放棄。

前國家隊、現任彰師大教練蘇泰源透露，降體重以提升競爭力是全球趨勢，但並非盲目的減重，應該搭配運動科學和營養供給，檢測肌肉量、體脂肪，還要監控選手的生長模板，若身體狀況已經到了極限，就不應該一味地追求降體重。

2017年世錦賽黃鈺仁在68公斤級奪下銀牌，但2014年仁川亞運他是在54公斤級摘銀，三年間增重達14公斤，其恩師蘇泰源透露，「當時有一派教練支持黃鈺仁留在男生最輕54公斤級，但透過運動科學生長模板的檢測，認定他還能發育，所以我們逆向操作，讓他正常的飲食、增重。」

蘇泰源強調，降體重不是萬靈丹，在國際賽奪金牌，也並非都是身材最好的選手，實力和打法才是最重要的關鍵。