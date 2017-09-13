周董猛打悍將 蔡明晉意外中彈

周思齊單場4安串聯攻勢，獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

張志豪20轟 兄弟險勝

中信兄弟張志豪（左）敲出兩分砲，回本壘與許基宏（右）擊拳慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕張志豪進帳本季第20轟、連3場開轟，加上周思齊單場4支安打、許基宏升一軍14場以來第6轟，中信兄弟昨晚以7：6險勝富邦悍將，斬獲2連勝，和下半季排名第3的富邦勝差剩1場。

富邦投手蔡明晉（中）被球擊中腳踝內側，受傷退場。（記者陳志曲攝）

張志豪5月初受傷，休養2個多月才重返一軍，如今仍完成單季20轟。他說，最近幾場跟球的節奏不錯，設定的球路正好投手都投過來。

張志豪經典賽後因自覺季前重量訓練做得不夠完整，加上身體疲勞，曾試圖改變打法，但最近仍覺得應該堅持原本的揮棒信念，「不是揮大棒、而是出力打。」

張志豪首打席就擊出右外野深遠飛球遭接殺，3局下開轟，他說其實首打席比較有可能開轟的感覺，但遭接殺，第2次打擊前，想說要再確實一點擊球，打中球就知道會出牆。

周思齊單場擊出4支安打，成功串聯球隊攻勢，獲選單場MVP，他說最近打擊手感好，加上情蒐得宜，「剛好都預測到對方球路，就不用客氣，也比較少等球。」

周思齊6局上的內野安打擊中投手蔡明晉腳踝內側，他賽後一度很擔心，還好蔡送醫初步檢查並無大礙。

兄弟後援投手林克謙8局下則是拿下第2個出局數後，因手臂不適被換下，他說投完變速球當下手臂感覺被「電」一下，畢竟以往發生過類似狀況，他自認不用退場，但教練為保險起見還是換投。

辜仲諒到場 眾將賞臉

兄弟下半季戰績不佳，老闆辜仲諒昨到場觀賽，北部黃衫軍也進場力挺，眾將奪下勝利。周思齊說，今年戰績令球迷不滿意，球員也不能接受，不過全隊一直都很努力，也有責任在接下來的比賽奪回勝利。