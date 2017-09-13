中職新球隊補戰力 前2年再付5400萬

中職會長吳志揚昨公布完整的球隊擴編辦法。（中職聯盟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職聯盟昨召開常務理事會，公布擴編球隊配套措施，新球團加入前2年可透過新人選秀、擴編選秀2個管道補強戰力，但前2年不得放棄擴編選秀，總共還要再給現有球團5400萬。

前2年不得放棄擴編選秀

中職參考南韓職棒相關規定，新球團前2年在新人選秀會都自動獲得第1順位，等於連續拿到2年選秀狀元，無附屬球隊之企業第1年前4輪、第2年前2輪可多選1名球員，於每輪完成後執行，有附屬球隊則前述優惠。會長吳志揚認為，新球團藉由這2次新人選秀，應可選進挑進20至27名球員。

至於擴編選秀，第1年新球團要在現有球團30人保護名單外，從每隊各挑2人，並支付原球團每人300萬權利金（補8人2400萬），第2年保護名單降為18人，新球團從各隊挑1名名單內球員，並支付原球團每人750萬權利金（補4人3000萬）。

為避免經由擴編選秀轉到新球團的球員，因被迫打1年二軍導致權益受損，聯盟自動給予1年一軍年資做為補償，被選之球員年薪不得少於前一年，且不得拒絕加盟新球團，否則必須強迫引退。

會長︰拜訪有意願企業

吳志揚坦言，5月下旬公布加盟資格後，沒有任何企業接觸，現在擴編制度確定，將開始積極拜訪有意願企業，也歡迎各界推薦，「會優先拜訪有實力、曾表達加盟意願的企業，如果順利，希望2020年一軍就有5或6隊。」