花蓮觀護盃》艾德狂飆38分 璞園大勝印尼

立陶宛「瘋狂射手」艾德（左）至璞園測試，昨對印尼狂轟38分。（記者林岳甫攝）

瓊斯盃曾飆50分

〔記者林岳甫／花蓮報導〕2017年觀護盃國際籃球邀請賽昨在花蓮縣立體育館點燃戰火，今夏大肆補強陣容的璞園，靠著來自立陶宛「瘋狂射手」艾德狂轟38分帶領下，以106：93大勝印尼。

艾德7月代表立陶宛來台打瓊斯盃，最終戰面對伊拉克單場飆進8顆三分球，攻下50分，獲得來台測試機會。璞園總教練麥班達認為，當下SBL各隊幾乎都偏好中鋒球員，但達欣布拉依舊無解，也就改找得分、傳球都很有能力的艾德前來試試身手，也希望替球隊創造出不同風格及優勢。

璞園今夏自金酒找來簡偉儒、陳冠全與蕭順議，麥班達認為，此3位球員都屬即戰力，整體本土戰力確實更上一層樓，未來也要更努力整合好球隊，希望能在SBL賽季打得出色。

簡偉儒（右）6月從金酒來到璞園，整個暑假都被總教練麥班達痛罵。（記者林岳甫攝）

簡偉儒挨罵過暑假

陳冠全先前在世大運集訓，蕭順議也剛加入不久，麥班達透露，唯獨最早投入練球的簡偉儒，整個暑假幾乎都被他痛罵。

簡偉儒坦言，6月剛投入璞園訓練時，真的很難適應新的進攻、防守體系，第一次被教練斥責時，真的受到震撼教育。經過3個月磨合後，總算逐漸適應璞園體系，也感受到球隊極佳氛圍，往後會以團隊為重，用分享球的方式幫助球隊，不強求個人表現。

璞園、金酒、印尼及美國SMAA代表隊在A組；B組有台啤、台銀、UBA大專球員為主體的鈦鼎科技與美國洛杉磯海灣，分組前兩名將取得4強門票。