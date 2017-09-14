坦承簽賭瓊斯盃 閻家驊緩起訴

台啤前總教練閻家驊坦承簽賭瓊斯盃等賽事，獲得緩起訴。（資料照，記者林正堃攝）

已上繳百萬 須服120小時義務勞務

〔記者謝君臨／台北報導〕超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒籃球隊前總教練閻家驊，涉嫌自104年起，透過組頭蔡政倫上網簽賭國內外賽事，甚至在其擔任瓊斯盃領隊期間，涉及簽賭瓊斯盃賽事；台北地檢署考量閻認罪，昨將他緩起訴，閻已繳100萬元處分金予國庫，另須擔服120小時義務勞務，帶領球員進行反賄選、司法保護、法治教育宣導。

另，閻被控操縱瓊斯盃賽事，涉及詐欺部分，則因罪嫌不足不起訴；至於蔡政倫涉賭部分，因他於去年5月間，已被台北地院依賭博罪判處3月徒刑，可易科罰金確定，也獲檢方不起訴處分。

組頭蔡政倫 同獲不起訴

檢警調查，103年間，組頭蔡政倫與綽號「小柯」的男子共謀賭博牟利，由小柯提供「天下運動網」的管理者帳號、密碼給蔡，蔡則藉此經營國內、外各種運動賽事的簽賭下注，如簽中，可依簽注金額獲取賭盤賠率之彩金，如未簽中，則賭資的95％歸蔡所有；104年11月，蔡被新北市海山警分局持搜索票查獲。

檢警勘驗蔡政倫手機後，在聯絡人資訊及LINE對話紀錄中，赫然發現閻家驊竟也涉嫌簽賭，展開追查，發現自104年8月29日至9月6日的第37屆威廉．瓊斯盃國際籃球邀請賽事期間，擔任台灣隊領隊的閻，竟涉嫌透過蔡利用「天下運動網」簽賭瓊斯盃各場籃球賽事，以及國內職棒比賽，下注金額約50萬元。

此外，去年10月至今年2月初，閻再透過綽號「小立」的組頭，取得聯鉅簽賭網站的帳號、密碼，利用手機上網簽賭美國職籃NBA等賽事。

今年2月8日，檢警搜索閻家驊住所等6處，並約談閻到案說明，訊後依涉犯賭博罪諭令閻50萬元交保；事後，閻辭去台啤總教練一職。

檢察官調查期間，閻每傳必到、知無不答，檢察官考量閻無前科，坦承犯行且態度良好，深有悔悟之心，昨將他緩起訴，期間1年6月，須支付國庫100萬元，另須在1年4月內，向符合公益目的的機構或團體提供120小時義務勞務，協調、帶領球員進行反賄選、司法保護、法治教育等宣導事宜。