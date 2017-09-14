戴資穎手不礙事 手刀開紅盤

王子維費了一番功夫才扳倒南韓選手。（資料照，記者方賓照攝）

直落二挺進16強

戴資穎快拍晉級南韓超級系列賽16強。（BadmintonPhoto 提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕南韓羽球超級系列賽昨進行第2天賽程，球后戴資穎與世大運男單金牌王子維分別在單打賽事擊敗日、韓好手，挺進16強；雙打部分，台灣4組男雙戰績告捷，皆晉級下一輪。

戴資穎昨碰上日本女將川上紗惠奈，克服手部不適問題，僅花不到半小時以21：19、21：16，解決對手，下一戰今天上午11點10分，將遭遇世界排名第19的日本球員三谷美菜津，2人曾7度交手，戴資穎取得5勝2負的優勢。

王子維鏖戰晉級

王子維昨碰上世界排名35的地主選手全奕陳，鏖戰1小時又10分才以21：14、23：25、21：12勝出。王子維今天下午4點碰上世界排名17的印度選手帕拉內斯，2人曾交手過1次，由王子維取得勝利。

台灣其他男單，許仁豪、周天成雙雙落馬，無緣16強。陳肅諭、江美慧與李佳馨都在女單首輪遭淘汰。

4組男雙闖頭關

男雙部分，「雙麟配」陳宏麟／王齊麟連2局以21：15擊敗香港組合李晉熙／羅卓謙，李洋／李哲輝則與日本選手井上拓斗／金子祐樹鏖戰3局獲勝，盧敬堯／楊博涵力戰3局拍下俄羅斯好手索松諾夫／伊萬諾夫，廖敏竣／蘇敬恆則擊退印尼組合阿爾弗蘭／阿利安托，台灣4組男雙皆挺進下一輪。