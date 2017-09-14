MLB》印地安人打虎 20連勝平美聯紀錄

〔記者郭羿婕／綜合報導〕2002年，運動家用20連勝創下美聯最長連勝；15年後，印地安人追平紀錄，昨靠王牌克魯伯完投9局飆8K、僅挨老虎5安無失分，在主場以2：0推進到20連勝。

印地安人球迷在場邊一起見證20連勝歷史。（美聯社）

先發投手群 合力奪18勝

大聯盟最長連勝是小熊1935年寫下的連21場勝利，印地安人續拚扳平高懸82年的障礙，今晨零時再打虎，由克萊文傑先發對戰法默。

當年運動家締造「魔球」傳奇時，克魯伯才16歲，他還記得運動家是靠海提柏格（Scott Hatteberg）代打再見全壘打，氣走皇家，開創20連勝新頁；如今換31歲的自己寫歷史，克魯伯說：「想到就覺得瘋狂，近3週沒輸球，這是從未預期到的。」

印地安人投手克魯伯昨完封老虎，助隊拿下20連勝。（美聯社）

克魯伯用113球抱回生涯第6次、本季第3場完封，進帳今年第16勝；最猛的是，印地安人在20連勝中，先發投手輪值合力搶下多達18勝0敗、防禦率僅1.71。

印地安人為美聯史上第2支20連勝隊伍，期間收下7場完封，已完封19次也是本季至今大聯盟之最，創隊史1968年以來新高。

印地安人不僅王牌一夫當關，開路先鋒林多也用首局首打席全壘打助威，本季第30轟出爐，讓年僅23歲的他，並列史上單季最多轟的左右開弓游擊手，追平2007年羅林斯（Jimmy Rollins）和2004年瓦倫汀（Jose Valentin）。

雙城紀錄夜 前7局都開轟

昨天也是雙城的紀錄夜，對教士擊出單場7轟，創造前7局都開轟的大聯盟紀錄，且4名投手聯手只挨4安，以16：0中斷2連敗，保住美聯外卡第2。