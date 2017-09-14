澳職鯊魚隊 與台灣淵源深

澳職6隊隊徽。（取自ABL臉書）

〔記者林宥辰／台北報導〕「森林王子」張泰山不言退，今年底預計赴澳洲職棒阿德雷德鯊魚隊延續球員生涯。澳洲職棒聯盟2010年正式成立並開打，聯盟有阿德雷德鯊魚、布里斯本俠盜、坎培拉騎兵、墨爾本王牌、伯斯熱火和雪梨藍襪共6支球隊，賽季從11月到隔年2月結束，一季共40場例行賽。

澳洲職棒聯盟官方臉書，也宣布張泰山加盟的訊息，引發澳洲球迷熱議。（取自ABL臉書）

1季4個月 40場例賽

澳職聯盟營運初期，受到美國職棒大聯盟幫助，直到去年球季以前，美國大聯盟都擁有澳職75%股權，現今澳職自身已擁有所有股權，經營都得仰賴各球團和當地棒球協會。

中信兄弟的美籍洋投銳力，曾效力布里斯本俠盜隊。（資料照，記者黃志源攝）

不少美職、甚至日職體系球員，選擇在休賽季期間到南半球氣候相反的澳職磨練身手，不少人甚至自費前往。現階段澳職外籍球員名額刪減至1隊8人，以鯊魚隊為例，張泰山就是陣中其中1位外籍球員。

富邦悍將胡金龍也曾效力鯊魚隊。（資料照，記者廖耀東攝）

鯊魚隊執行長戴維森、南澳棒球聯盟總裁史奈爾葛洛夫都談到，除了希望張泰山發揮球技及經驗外，也期望透過他的知名度及魅力，帶來更多球迷。

富邦悍將投手倪福德也曾效力鯊魚隊。（資料照，記者張忠義攝）

澳洲職棒和台灣其實淵源頗深，年初經典賽台灣隊赴澳移訓熱身賽，當時對壘的布里斯本俠盜隊先發投手，就是現效力中信兄弟的美籍洋投銳力。鯊魚隊史在張泰山之前，曾有胡金龍、陳敏賜和倪福德先後效力，富邦悍將前身義大犀牛也曾派陽冠威、林晨樺和黃思漢赴俠盜隊打球磨練，世大運台灣隊投手吳承諭則是前年效力過墨爾本王牌隊。

Lamigo桃猿投手陳敏賜也曾旅澳。（資料照，記者黃志源攝）