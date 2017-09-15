父親手寫箴言 成王躍霖拚搏動力

王躍霖目前拿下15次中繼成功，僅落後隊友林柏佑2次。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕本季首度專任牛棚投手，猿隊王躍霖「勝利組」的定位明確，比以往先發、後援兩頭跑更好調整，也和隊友林柏佑競逐中繼王，目前15次中繼成功，僅落後首位的林柏佑2次，他笑說：「我們互相鼓勵，但其實沒有特別去拚啦，順其自然。」

王躍霖昨中繼1局無安打、無失分，今年已出賽53場、48局，防禦率是生涯最優的3.19，他還希望能壓到3以下，他說：「成績丟得好、幫助球隊，比中繼點來得重要。」

王躍霖今年兩度進入傷兵，一次是手臂挨球吻的場上意外，一次是8月因疲勞下二軍，剛好藉此調整，找回球速和控球，整體狀況維持得不錯。

特別的是，父親王譽諺親手寫的紙條，也成為王躍霖一大動力。從過去旅美時期，王譽諺就會偷塞紙條在兒子行李箱，有時率性地寫在帳單背面空白處，王躍霖好幾次都是抵達美國後才發現驚喜，他笑說：「我爸都會寫『吾兒』，古裝戲看太多了啦！」

父親王譽諺的手寫紙條，是王躍霖在場上拚戰的一大動力。（王躍霖提供）

直到現在，王躍霖仍會收到這種手寫鼓勵，父親趁著寄東西給他，也順便附上紙條。最近一次是上半季，王躍霖投球情緒突然上來，被爸爸看穿，但知道兒子聽不進任何話，便寫下：「你這輩子成就有多大，就在於你能讀懂多少人！」

從高中後，王躍霖和父親相處就像兄弟，笑虧老爸還會寫錯字塗改，其實很感謝他的鼓勵，「看到紙條會很有動力，我都有留著。」