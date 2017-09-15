5打點、第7轟 高國麟雙寫個人新高

富邦高國麟昨敲第7轟、單場5分打點，雙寫個人生涯新高。（記者劉信德攝）

〔記者吳清正／新北報導〕高國麟和陳品捷都只差三壘打就演出完全打擊，高國麟更打下生涯新高的5分打點，助富邦悍將以14：3大勝中信兄弟，終止對戰3連敗。

高國麟第1局就轟出3分砲，單季7轟也創新高，第3局打出1分打點一壘打，第7局再敲1分打點二壘打，第8局挑戰完全打擊，可惜打成游擊滾地球出局。

高國麟表示，其實並沒有想到挑戰完全打擊，因為這需要天時、地利、人和，最重要的還是幫助球隊贏球，雖然今年戰績不是很好，只要還有機會進入季後賽，全隊都會拚到底。

高國麟第1局的3分砲，打亂了中信先發羅曼的節奏，投5局被擊出7支安打失7分。他表示，上半季對羅曼打得並不好，因此特別研究他的球路。

陳品捷則是依序打出一壘打、二壘打和全壘打，他過去7年小聯盟生涯，單季最多5支全壘打，加盟富邦才打2個月就擊出6轟，他笑說：「可能是回台灣比較順。」

陳品捷昨敲出本季第6轟。（記者劉信德攝）

富邦力猛先發6.1局拿下勝投，被擊出5支安打失1分，終止2連敗、5連不勝，及對戰中信8連敗、14連不勝。

中信張志豪第7局的全壘打把力猛打下場，他已連4場開轟，生涯最多的單季全壘打推進到21支。陳子豪昨暌違近2個月重返一軍，擔任先發指定打擊，4打數無安打，被三振1次。

中信張志豪連4場開轟。（記者劉信德攝）

王鴻程初登板飆速

中信新人王鴻程第9局生涯初登板，球場測速最快達到154公里，不過，由於和其他球速相差達5公里不被承認，紀錄上最快149公里。