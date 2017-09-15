陳子豪落後10轟 稱適合在後面追

中信陳子豪暌違2個月再上一軍，昨以指定打擊身分上場，4打數無安打。（記者劉信德攝）

〔記者吳清正／新北報導〕受傷前全壘打領先群雄的中信兄弟陳子豪，昨重返暌違將近兩個月的一軍，初期將專任指定打擊，總教練史耐德期待他一、兩週後可上場守外野。

陳子豪7月18日手肘受傷下二軍，8月12日開始進行復健賽，出賽12場打擊率0.378，擊出4支全壘打、8分打點。雖然打擊數據出色，但他表示，將近1個月沒有比賽，打擊手感不是很好，節奏還要調整。陳子豪昨4打數無安打，被三振1次。

陳子豪受傷前18支全壘打排名第1，現在已落後桃猿王柏融10轟，他笑說：「沒關係啦，我本來就不適合當排頭，還是在後面追趕就好。」

陳子豪在二軍還沒有守備過，史耐德表示，陳子豪是很有活力的選手，先把他叫上來，帶動全隊氣氛，也持續手肘的復健進度，希望一、兩週後可回到外野防區。

中信王鴻程昨職棒生涯第1球就飆到149公里，自備手帕上場的他，被隊友暱稱為「手帕王子」。（記者劉信德攝）

中信也把第6指名新人投手王鴻程叫上一軍，補強牛棚戰力，成為中信今年季中選秀球員中，上一軍的第1人。

王鴻程9局上登板，生涯第1球就投到149公里，最快1球達到154公里（電視轉播151公里），投1局無失分，被擊出1支安打、1次三振。