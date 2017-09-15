南韓羽球超級系列賽》王子維晉八 戴資穎鎩羽

世界球后戴資穎鏖戰3局不敵日本三谷美菜津，無緣南韓羽球超級系列賽女單八強。（取自國際羽總官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕南韓羽球超級系列賽昨持續熱戰，「羽球王子」王子維以直落二解決印度選手帕拉內斯，殺進男單八強；世界球后戴資穎鏖戰3局後不敵日本三谷美菜津，無緣女單八強；男雙部分，台灣四組人馬僅廖敏竣／蘇敬恆挺進下一輪。

王子維直落二解決印度選手帕拉內斯，殺進南韓羽球超級系列賽男單八強。（資料照）

世界排名12的王子維昨碰上排名16的帕拉內斯，首局21：13先馳得點，次局遭對手頑強抵抗，歷經幾番纏鬥才以26：24險勝，生涯首度闖進南韓公開賽八強，也是單打賽事碩果僅存的台將。

王子維表示，這場比賽發球不太理想，多次發生失誤，有點影響心理狀態，次局進入丟士，有幾顆球沒處理好，才讓戰況如此緊繃，希望儘快改善。

王子維今天將對決世界排名29的丹麥選手維汀哈斯，兩人過去3度交手，王子維以1勝2負略居下風。

戴資穎昨遭遇擁有對戰優勢的三谷美菜津，意外陷入苦戰，先以21：23丟掉首局，次局雖打出21：14扳回一城，卻未能延續氣勢，決勝局以18：21落敗。賽後戴資穎在臉書上感謝球迷的加油打氣，並表示將開啟練習模式，繼續為下一站加油。

廖敏竣／蘇敬恆闖進8強

男雙部分，廖敏竣／蘇敬恆以21：19、6：21、22：20驚險擊敗賽蒂亞萬（印尼）／陳文宏（馬來西亞），八強將迎戰日本組合小林優吾／保木卓朗。其他3組男雙陳宏麟／王齊麟、李洋／李哲輝、盧敬堯／楊博涵及混雙李佳馨／王齊麟都遭淘汰。