IOC︰巴黎、洛杉磯 先後辦奧運

巴黎市長伊達戈（左）、洛杉磯市長賈西迪（右）與國際奧會主席巴赫（中），共同慶祝兩個城市獲得奧運舉辦權。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕國際奧會（IOC）昨正式宣布，2024、2028年奧運主辦城市分別為巴黎及洛杉磯。

巴黎昨正式獲得2024奧運舉辦權，艾菲爾鐵塔前立即豎立奧運五環標誌。（歐新社）

過去舉辦奧運被認為是展示國力及增加國際能見度的最佳方式，但隨著全球經濟不景氣，賽會結束後國家普遍負債，讓原有意申辦的漢堡、羅馬、波士頓及布達佩斯相繼退出，最後僅剩洛杉磯及巴黎。

IOC今年7月宣布，將把2024、2028年奧運主辦權分別交給巴黎及洛杉磯進行協商，決議誰先誰後，最後由巴黎主辦2024年奧運，2028年則為洛杉磯，昨在秘魯利馬舉辦的年會也確定最後結果。

不想連輸4次 法總統出馬

「巴黎申奧已連續失敗3次了，我們不想連輸4次。」法國總統馬克宏日前親自出席會議，展現申奧決心。

巴黎曾在1900、1924年兩度主辦奧運，但之後在1992、2008、2012年申奧失利，今年申辦成功，暌違百年後再度成為奧運主辦城市。

這次捲土重來，巴黎預計投入79億美元（約2375億台幣），政府也展現決心，針對基礎建設提出修繕計畫，加上當地已有現成場館，預計只會再增建選手村、媒體中心及水上運動中心，節省不必要支出。

巴黎期待透過奧運宣揚城市人文素養，除了再現百年榮耀，也喊出「Made for Sharing」，意指「為了分享」，展現對於世界的包容力。

奧運標誌的設計，以阿拉伯數字「24」組成，同時代表2024年及100年前巴黎申奧的年份，標誌線條顏色為漸層彩虹，象徵多元，整體呈現令人聯想到巴黎最著名的艾菲爾鐵塔。

洛杉磯將減少政府支出

洛杉磯曾在1932、1984年兩度主辦奧運，這次預計投入53億美元（約1594億台幣），且申奧小組強調，將改變過往砸大錢的形式，整體開銷將多由私人企業贊助，以減少政府負擔。

洛杉磯擁有悠久的體育傳統，運動場館也相當完備，95％場館已通過IOC認可，不用大興土木增建場館為最大優勢，加上當地基礎建設及硬體設施齊全，不需投注大量經費，也不必擔心工程進度等問題。

洛杉磯此次申奧的口號為「Follow the Sun」，意即追尋太陽，標誌設計則是一名飛向陽光的天使，洛杉磯申奧主席魏瑟曼解釋，這象徵著城市裡每個人都跟著太陽走，積極追尋夢想，期待將洛城的地理特徵及城市文化融入其中。