擔心陷錢坑 城市爭辦奧運退燒

洛杉磯2028年舉辦奧運，將改變過往砸大錢的形式，整體開銷多由私人企業贊助，以減少政府負擔。 （美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕過去主辦奧運被認為是國家榮耀，同時也是宣揚國力及提高國際能見度的好機會，但隨著經濟情況不穩定，主辦奧運已不再是各國努力的目標，主因是經費龐大，擔心拖累財政，加上興建的場館可能在賽會過後成為廢墟，各種原因讓不少城市卻步。

先前美國CNN整理出5個因主辦奧運而舉債的城市，以2004年希臘雅典奧運為例，當時他們花了150億美元，大幅超出原本預算，讓政府陷入負債危機，最後甚至成為政府瀕臨破產的重要原因之一。其他案例包括1976年主辦冬季奧運的加拿大蒙特婁，花了近30年才把負債全數還清；1998年的日本長野、1980年美國寧靜湖及1992年法國阿爾貝維爾冬奧，都因開支爆表而舉債。

此外，場館維護也是奧運主辦國的難解議題，希臘官員先前接受法新社訪問時透露，當地部分場館都已找到承租廠商，可是希臘對棒球不感興趣，球場蓋了但使用率低，認養及維護成為一大麻煩。去年風光落幕的里約奧運也面臨同樣窘境，今年2月外媒實地探查發現，僅短短半年，已有許多場館成了廢墟，未來該如何有效運用場地，不造成「蚊子館」等問題，值得政府深思。

即便主辦奧運可能帶來的「弊大於利」，但仍有國家躍躍欲試，印度奧會主席拉馬禪得蘭表示，已初步徵得國家同意，未來印度有機會申辦2032年的夏季奧運，期待透過賽會推動城市的基礎建設，並提升國際地位。