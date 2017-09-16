經典賽最幼齒 早引起建仔注意

曾仁和4年前接受本報專訪，展示達比修有的簽名球及陳偉殷送給他的手套。（資料照，記者黃志源攝）

初登板就先發 台將第4人

曾仁和（左）與大前輩王建民（中）曾在經典賽並肩作戰。 （資料照，記者林正堃攝）

繼曹錦輝、王建民、陳偉殷後，「土虱」曾仁和成為第4位大聯盟初登板就先發的台將，前輩也給予鼓勵，不僅有殷仔多年來的提攜，建仔也早已看好他一定會上大聯盟。

陳偉殷送一生懸命手套

曾仁和與陳、王都在2013年結緣，當時他還是18歲高中生，年初獲頒陳偉殷獎學金，兩代強投首度碰面，殷仔指定特別獎給土虱，送上繡有「一生懸命」與「曾仁和」的專屬手套，期許學弟升上大聯盟，投出比他更優異的成績。

之後經典賽，曾仁和是台灣隊最幼齒，與王建民等頂尖球星並肩作戰，他的認真與身體素質也讓建仔留下好印象。建仔去年重返大聯盟，談到看好的年輕投手，立刻點名曾仁和，認為他絕對能踏上最高殿堂。

王建民還記得曾仁和不太敢找他聊天，當年台灣隊新聞官王雲慶也說，那時的土虱還很靦腆，見到建仔會緊張，「但我好幾次看到建民很親切教他投球，他也認真學習，如今登上大聯盟，一路走來的成長有目共睹。」

目前擔任球評的王雲慶並指出，曾仁和處女秀遭遇多重挑戰，小聯盟球季結束至今近2週，不免影響投球節奏，且突然上到大聯盟就先發，又是大場面，緊張在所難免，「變速球展現水準，速球也OK，全壘打不是在控球離譜的狀況下出現，較可惜是挨第1轟後，若捕手能給他多點時間安撫，可能會好一些。」

王雲慶也說，土虱本季再先發機率不會太高，但沒關係，本來就是讓他體驗一下，給教練看他在壓力下能做到何種程度，小熊絕不會只用1場表現評斷未來性，接下來就看他明年春訓能否有好表現，爭取開季進40人名單。

（記者郭羿婕）