驚人巧合！亞青三劍客同季登大聯盟

2011年亞洲青棒錦標賽，當時台灣隊陣中的胡智為（後排左二）、林子偉（後排左三）和曾仁和（前排左三）今年相繼登上大聯盟。（資料照，記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕6年前，16歲的曾仁和第1次參加國際賽，和胡智為、林子偉在第9屆亞洲青棒錦標賽並肩作戰；如今「亞青三劍客」今年相繼登上大聯盟，也是大聯盟史上首次單季出現3名台灣菜鳥。

當年率隊到日本橫濱參賽的總教練王宜民，至今難忘3人當時表現，也認為在投手丘上的曾仁和及胡智為很不相同，「曾仁和就像王建民那樣內斂，胡智為比較野性，但兩人的運動條件都是很好的。」當年入選亞青的18人，已有10人投入職棒，效力印地安人2A的江少慶也讓王宜民印象深刻。

胡智為在2011年8月30日對日本隊先發投6.2局失3分，僅1分責失，雖吞敗但受到日媒關注；曾仁和隔天準決賽對南韓先發，9局投完只失2分，可惜在延長賽10局，因自己傳本壘的再見暴傳吞敗。台灣隊奪下季軍，林子偉則獲選全明星隊最佳外野手。

當年青澀的3人相繼和國外球隊簽約，林子偉以205萬美元的台灣野手最高簽約金加盟紅襪，曾仁和的162.5萬美元簽約金也是台灣旅外史上第4高，胡智為26萬美元簽約金雖不高，卻最早登上大聯盟。

胡智為今年4月23日獲光芒升上大聯盟，林子偉也在6月24日踏進紅襪芬威球場，曾仁和則在昨披上小熊球衣登板，相繼成為史上第12、13、14名登上大聯盟的台灣之光。