第1場有多緊張? 羅嘉仁「抖」出記憶

曾仁和1局上下丘補位不慎滑倒發生失誤，讓對手攻占一、三壘。（法新社）

〔記者羅志朋／新北報導〕曾仁和先發3局失5分，完成大聯盟生涯初登板，羅嘉仁以過來人經驗表示，曾仁和投球內容不會太差，相信未來會更好。

羅嘉仁認為，首局幾球失投和補位一壘滑倒，可感覺曾仁和很緊張，不過第2、3局就好多了，「其實這是正常的，像我第1次在大聯盟投球，整個腳都在抖，太緊張了。」

2013年8月1日太空人對金鶯，羅嘉仁中繼1局被敲2安無失分，最快球速96英里（約154.6公里）。

曾仁和3局投球多次出現狀況，羅嘉仁說，「對他不是壞事，可以從中學到很多東西，如果第1場投太順，反而學不到東西，在場邊觀看，習慣球場氛圍，也是一種學習。」

羅嘉仁初登大聯盟已27歲，曾仁和22歲就在大聯盟投球，羅嘉仁說，「我23歲才剛進職棒，仁和已上大聯盟，能投成這樣已很不簡單了，他有很好的投球機制，不用太擔心。」

日前美媒撰文指出，若小熊王牌先發阿里耶塔傷癒歸隊，曾仁和轉調牛棚是選項之一，若成真，對這幾年以先發養成的曾仁和來說是一大考驗。

在大聯盟羅嘉仁都待在牛棚，他表示，曾仁和若轉中繼會面臨熱身問題，以他待過的太空人而言，牛棚投手練投在8球以內，或是1個打席就要上場，所以在場邊要一直做操、不斷熱身，和先發投手調整方式大不同。