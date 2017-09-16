亞洲盃桌球賽》陳建安、陳思羽單打出擊 扳倒世界前10

陳建安昨成為第一個擊敗中國樊振東的台灣球員。（取自國際桌總官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2017年亞洲盃桌球賽昨在印度的艾哈邁達巴德點燃戰火，台灣隊首日驚喜不斷，陳建安和陳思羽分別扳倒世界排名前十的樊振東及馮天薇，開出紅盤，莊智淵、鄭怡靜也保持水準，分獲分組一、二名，闖進8強。

陳思羽昨對新加坡馮天薇取得對戰首勝。（取自國際桌總官網）

剛獲得世大運男單銀牌的陳建安，首戰世界排名第二的樊振東，一開賽就以13：11、11：7連下兩城；甫摘下中國全運會男單亞軍的樊振東隨後回神，以11：6、11：9扳平戰局。決勝局，陳建安把握贏球契機，以11：8獵殺頭號種子。

過去曾兩度擊敗倫敦奧運金牌張繼科的陳建安，也成為第一個擊敗樊振東的台灣球員，桌球生涯再添一筆輝煌戰功。

陳建安隨後再以3：2力退香港何鈞傑，但最後一役以0：3不敵世界排名第9的日本名將丹羽孝希。由於陳建安、樊振東和丹羽同為2勝1負，經比較得局，陳建安落居分組第三，今天將先和阿里梅安進行附加賽，爭取8強門票。

擊敗樊振東 陳建安第一人

36歲老將莊智淵也展現絕佳狀態，先後擊敗伊朗選手阿里梅安，及香港黃鎮廷、南韓丁祥恩，3連勝取得分組第1。

女子組方面，世界排名43的陳思羽首戰就爆冷以3：2擊退世界排名第8的馮天薇，中止對戰7連敗，隨後再以3：1力退南韓削球美女徐孝元，最後一場雖以0：3不敵日本石川佳純，仍以分組第2晉級。

世界排名第10的鄭怡靜，首戰以3：1解決香港好手李皓晴，雖在次戰以0：3敗給世界排名第4的中國名將劉詩雯，但在最終戰以直落3輕取世界排名22的南韓梁夏銀，獲得分組第2。