「英派」接掌台灣男足 目標踢進100

英格蘭籍懷特（中）接手台灣男足總教練。左為助理教練蘭卡士特、右為守門教練勞斯。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣新任男足總教練由英格蘭籍懷特接棒，並帶領兩位擁有英超經驗的助理教練蘭卡士特和守門教練勞斯，組成堅強的教練團，台灣足壇將由日系球風轉變為歐洲英式；懷特說，期望注入「狂野」球風，帶領台灣打進2019年亞洲盃資格賽。

前任總教練黑田和生的合約至世大運後到期，加上身體不適仍在住院，足協決定聘請43歲的懷特掌兵符，他擁有歐足聯職業級教練資格及FIFA認可多張相關執照，最重要的是他對亞洲足球耕耘很深，去年曾於中甲上海申鑫擔任總教練，也是他脫穎而出的主因。

懷特接掌兵符後，首要目標是征戰亞洲盃資格賽，月初台灣才以0：5慘敗巴林，10月10日將在台北田徑場再次和巴林交手。懷特表示，上回慘敗是因為受到世大運影響，球員體力不支，和不適應客場酷熱天氣，這次要在主場扳回一城。

台灣目前世界排名151，懷特計畫率領我國進入百名之內，過去他於2000年助巴拿馬在6年內排名上升65名，2012年更幫助人口不到25萬人的關島，1年半之內上升至史上最高的137名。

懷特表示：「台灣隊陣中有很多潛力股，如何激發年輕選手的潛能和企圖心，是未來的主要課題。」