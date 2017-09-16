許基宏 一砲抵3響 兄弟險勝猿

陳鴻文拿下回任先發後的第1勝。（記者陳志曲攝）

陳鴻文回先發首勝

桃猿王柏融開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職昨晚舉行本季天母首戰，中信兄弟與桃猿用全壘打互別苗頭，所有分數都由全壘打打下，中信靠著許基宏的3分彈抵銷猿隊3發陽春彈，以4：3險勝，陳鴻文拿下回任先發後的第1勝。

中信兄弟許基宏擊出三分砲超前比分。 （記者陳志曲攝）

張志豪開轟買保險

猿隊一開賽就由藍寅倫擊出首局首打席全壘打，第8、9局再由王柏融、林泓育各敲1發陽春彈，中信的全壘打雖然比猿隊少1發，但靠許基宏2局下的3分彈以3：1首次超前，8局下張志豪演出連續5場開砲加買保險。

許基宏表示，今年大多待在二軍，沒打過史博威的球，因為非常陌生，只能積極去打，能攻擊的球就攻擊，對於最近敲出9安，有6支是全壘打，他很納悶安打為何打不太出來，「跟去年比，安打真的少很多，希望可以更專注，但不要想太多。」

陳鴻文開賽才投第2球，就被藍寅倫轟出本季兩人對戰第5轟，隨後他再花80球投完5局，只被擊出3安無失分，繼2014年8月9日再次拿到先發勝，他表示，不論先發、中繼或後援，就做好教練給的工作，被全壘打那球太高且紅中，之後就盡量把球壓低。

總教練史耐德指出，許基宏的近況愈來愈好，每個打席都看到進步，只要把球打得確實，安打自然會出來；陳鴻文這場的肢體動作很好，也展現高度熱忱，勇於跟打者對決。

天母首戰僅4008人進場，遠不及賽前中信主場的場均5536人，本季場均較去年下滑約23%，領隊劉志威表示，票房下跌的原因很多，主要是戰績、行銷要再加強，球團已針對明年提前準備，洲際主場場次可望增加。