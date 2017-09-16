高國麟逆轉砲 獅吞5連敗

暌違1144天，獅隊投手羅錦龍昨返一軍登板。 （記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕相隔1144天，統一獅32歲投手羅錦龍昨重返一軍投手丘，對富邦悍將先發3局失4分無關勝敗，8局下富邦靠高國麟轟出逆轉3分砲，最終以8：7險勝，獅隊苦吞5連敗，與榜首桃猿仍有2場勝差。

悍將高國麟（右）擊出逆轉全壘打，與隊友擊掌慶祝。（記者劉信德攝）

2014年7月29日羅錦龍對義大犀牛先發，之後一軍履歷一片空白，隔年5月右肩動刀，醫學研究顯示，投手肩膀開刀，重回球場仍能維持原本身手的比率僅10%，但他不願向命運低頭，「為什麼我就不可能成為那10%？」

暌違1144天 羅錦龍一軍登板

暌違3年多，昨羅錦龍再度踏上一軍投手丘，情緒既興奮又緊張。首局被敲2安、投出2保送失2分，3局下又被敲2安，四壞和觸身球各1次，再失2分，投完3局退場，用了58球，直球均速在135公里左右。

「比賽氛圍和打者強度都和二軍不一樣。」在久違的一軍比賽投球，羅錦龍表示，情緒沒能掌控好，投球節奏被打者拖著走，心也定不下來，出手點偏差，導致控球不佳，整體表現並不算好。

本季羅錦龍在一、二軍合計投了9場，他表示，投完右肩仍會痠痛，但還能負荷，不會影響投球；「蔗總」黃甘霖說，羅錦龍球速沒出來，控球也不理想，是否有下一場先發機會，要看他的身體狀況。

8局下無人出局一、二壘有人，高國麟一棒轟出3分砲，幫助球隊8：7逆轉，連兩天奪下單場MVP，他說，「上去打擊，不是英雄就是狗熊，就把球打強勁。」

蔗總認為，最近陳傑憲和唐肇廷受傷，影響很大，接下來要想辦法止敗，只要贏球士氣就會提升。