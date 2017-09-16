觀護盃》5世大運國手 SBL續戰

范士恩（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕台灣世大運男籃獲第13名，創下隊史最佳成績，5位世大運國手李愷諺、黃聰翰、陳冠全、范士恩與黃泓瀚結束光榮戰役後，仍得於SBL延續籃球路，並在花蓮觀護盃國際邀請賽前夕，各自回到母隊奮戰。

陳冠全（記者林岳甫攝）

李愷諺、黃聰翰休息5天即回台啤練球，他們去年大學畢業後，隨即投入第一階段世大運培訓，今年打完SBL季後賽後，又從4月開始集訓，如今總算能褪下國手戰袍。

黃泓瀚（記者林岳甫攝）

李愷諺最懂雙重身分的辛苦，他兩年來未曾休假超過兩週，時時刻刻都在籃球場上訓練、奮戰，他說：「一直比賽並不會覺得累，但練球確實比較枯燥，有時會覺得辛苦。」

黃聰翰（記者林岳甫攝）

長期征戰讓李愷諺左膝近來再度出現不適，預計週日回台北後，將先接受MRI核磁共振檢查，了解傷勢狀況。

李愷諺（記者林岳甫攝）

陳冠全上週投入璞園練球，尚無疲倦感；黃泓瀚本週剛拿到熱騰騰的金酒球衣，兩人眼前最重要的事情都是趕緊適應新東家球風，為SBL新賽季全力衝刺。

5位國手中台銀范士恩最悲情，昨才戴上隱形眼鏡，並迎來暌違已久的首場比賽。他上週因急性結膜炎併發病毒感染，一度深怕會瞎掉，且病發初期更是疼痛不已，每晚都睡不好，他自嘲，「我就不斷痛醒，還得反覆起身，好像整晚都在做仰臥起坐。」

SBL4隊今搶冠軍門票

觀護盃昨進行預賽最終日，璞園以82：79險勝金酒，拿下A組第1，金酒名列第2；台銀以100：94氣走美國洛杉磯海灣隊，名列B組第2，台啤以95：74大勝鈦鼎科技，奪下B組龍頭。璞園今碰台銀，台啤則打金酒，贏家將取得明日冠軍戰門票。