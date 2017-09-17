MLB》大聯盟初登板後 曾仁和領獎

曾仁和（左）昨獲頒小聯盟年度最佳投手，隊友卡拉提尼（右）則獲頒年度最佳球員。（取自愛荷華小熊推特）

〔記者羅志朋／綜合報導〕在前天大聯盟初登板後，曾仁和昨在小熊主場瑞格利球場，獲頒小熊小聯盟年度最佳投手獎，他也在臉書粉絲團發文，感謝球迷的鼓勵和支持。

22歲的曾仁和今年從2A起步，季中升上3A，合計拿下13勝4敗、防禦率2.54，繼2014年後，生涯第2度拿下年度最佳投手獎。他的小熊3A戰友卡拉提尼，則拿到小聯盟年度最佳球員獎。昨小熊對紅雀之戰賽前，由球團總經理艾普斯坦頒獎給兩人，最終小熊8：2贏球。

曾仁和臉書感謝球迷鼓勵。（取自曾仁和臉書）

曾仁和前天對大都會先發3局失5分無關勝敗，昨領獎後在臉書粉絲團寫道，「謝謝你們的鼓勵跟支持，你們的心意我都有收到，昨天表現雖然不如自己預期得好，但是我會當作一個學習的機會，讓接下來的表現越來越好。」

未來定位 總教練沒明說

小熊王牌投手阿里耶塔近期已進牛棚練投，若右大腿傷勢無礙，即可回到先發輪值，屆時曾仁和的定位為何，小熊總教練梅登和艾普斯坦並沒有明確說明。

釀酒人左投王維中昨對馬林魚中繼登板，只投1人次，三振左打鮑爾，完成「一人左投」任務，終場釀酒人以10：2贏球。另外，紅襪打到延長15局以13：6力退光芒，林子偉繼6日之後再度出賽，1打數遭三振，打擊率降至2成73。