鋒哥開球有練過 內角攻小小郭

陳金鋒（中）和郭泓志（右二）、胡金龍（左二）都曾效力道奇，現在又齊聚富邦，鋒哥表示是很難得的緣分。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將副領隊陳金鋒昨天搭配都曾效力道奇隊的郭泓志和胡金龍，為富邦、統一獅之戰開球，陳金鋒表示，這是很難得的機緣，也留下美好回憶。

陳金鋒為富邦、統一獅之戰開球，有特地提前幾天練投。（記者林正堃攝）

開球儀式由陳金鋒投球，郭泓志打擊、胡金龍接捕，陳金鋒投出左打者內角偏低的好球，郭泓志當然揮棒落空。

陳金鋒上一次擔任開球貴賓，是在2015年世界12強棒球賽，他表示，當時距離比較短，而且還是球員身分，球季結束沒多久，這一次因為很久沒打球了，這幾天有稍微練投，把身體活動開來。

陳金鋒表示，他和郭泓志、胡金龍都曾在道奇隊打球，經過一個人在國外奮鬥的種種辛苦，也各自有所成長，經過很多事情之後，現在又能夠在同一隊，這是很難得的緣分，才能促成這次一起開球，將是生命中很美好的回憶。

富邦為陳金鋒等3人舉辦道奇日活動，郭泓志和胡金龍都表示，道奇時期陳金鋒很照顧他們。鋒哥是如何照顧兩位小老弟？陳金鋒一開始說，這是3人之間的秘密，也要留在回憶裡，隨後他表示，其實也沒有什麼特別照顧，一個人在國外總是有很多難處，有時候一句問候的話、一起吃個飯，可能就會給對方很多鼓勵。