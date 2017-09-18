林益全千場出賽 徐總點滴上心頭

富邦林益全（左二）昨達成生涯千場出賽，老婆與小孩獻花祝賀。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將林益全昨天達成生涯第1000場出賽，將近9年前的第1場比賽仍歷歷在目，而最難忘的都和已故前總教練徐生明有關。

林益全於2009年加盟興農牛，他表示，生涯第1場比賽是出戰Lamigo桃猿的前身La new熊，先發投手吳偲佑，賽前他非常緊張，一直想著自己已準備好站上這個最高的舞台了嗎？首次站上打擊區，更是腦袋一片空白，搞不清楚投手投的是好球還是壞球，就被四壞球保送了，第2打席擊出安打，才真正意識到自己已經是職棒球員，從此只有戴著頭盔往前衝。

而打過這麼多比賽，林益全最難忘的是去年在徐總日打出再見全壘打，林益全說：「這是好的，不好的則是新人球季在羅東球場的一場比賽，我漏接內野飛球，攻守交換時，被徐總叫到旁邊罵，雖然難過，也讓我了解到職棒是非常嚴苛的，每個動作都不能輕忽。」

林益全生涯出賽和表現都非常穩定，每年至少出賽101場，打擊率都在0.318以上。林益全表示，能夠有穩定的表現要感謝教練團，除了臨場的提點，也帶給他很多新觀念和訓練方式，而能夠保持身體健康、穩定出賽，則要感謝家人的照顧，一直提醒他飲食和生活習慣上要注意的地方。昨天林益全的老婆林家嘉、女兒「小蝦卷」和兒子喬治，也到場為林益全的千場出賽獻花。