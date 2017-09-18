林多寫百年紀錄 印地安人分區連霸

印地安人傑克森（左）與林多慶祝擊敗皇家。（今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕前天終結22連勝後，印地安人絲毫不氣餒，當家游擊手林多昨用全隊最多的3安，進帳2打點、2得分，再次領軍以8：4擊退皇家；數小時後，又因雙城敗給藍鳥，印地安人92勝57敗分區封王魔術數字歸零，連2季稱霸美聯中區。

印地安人林多昨成為自1900年來，大聯盟首位連10場比賽揮出長打的游擊手。（今日美國）

印地安人6局下靠著4支安打，開啟奠定勝基的4分大局，包括林多敲回2分的二壘安打，這是他本季第40支二壘打，也讓他締造大聯盟百年紀錄：自1900年來，首位連10場比賽揮出長打的游擊手。

林多：看計分板才知道

年僅23歲的林多說：「我不清楚這紀錄，看了計分板才知道。」林多近10戰打擊率高達4成63，也是隊史首位連10場有長打的選手，大聯盟紀錄則為連14場，由2006年奇普瓊斯（Chipper Jones）、1927年韋納（Paul Waner）共同保持。

繼國民之後，印地安人是今年大聯盟第2支在分區登基的球隊，也是首支晉級季後賽的美聯隊伍，剛好這系列的主場10連戰今打最終場，趁著飛往西岸作客前，今賽後先在主場慶祝封王，總教練法蘭柯納也發表談話。