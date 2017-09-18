「大帝」變凡夫 克魯茲解謎

中信兄弟客座打擊教練克魯茲（記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕相隔3個月，中信兄弟客座打擊教練克魯茲昨歸隊，賽前細心指導球員打擊，兄弟總教練史耐德說，「克魯茲熱情有活力，身上充滿能量，希望他可以為球隊帶來正面效應。」

上半季兄弟團隊打擊率3成07、場均得6.47分高居第1，下半季團隊打擊率降為2成59、場均得4.76分排名墊底，數據差很大。這段期間克魯茲暫離隊擔任世大運台灣隊客座打擊教練，史耐德不諱言，「克魯茲不在陣中的確有差。」

不在陣中期間克魯茲仍關心球隊狀況，他表示，感覺兄弟打者擊球動作有點跑掉，揮棒從外往內勾，而不是由內往外擊球，無法往中間方向打，「除了技術層面，最重要的還是心理，在場上態度要正面積極。」

「曾陶鎔改變一些習慣」

個人方面，「大帝」曾陶鎔狀況好壞明顯，上半季打擊率3成22、狂敲14轟，下半季打擊率僅2成、勉強擠出1轟。克魯茲認為，上半季曾陶鎔表現令人驚艷，但下半季不知什麼原因改變一些習慣。

歷經生涯首個完整球季，曾陶鎔表示，他還沒學會一整季怎麼調整，可能動作跑掉或疲勞而不自知，下半季愈打愈差，就結果來看雖然不好，不過就把它當作學習過程，也不是壞事。

看到王柏融和陳傑憲長期維持4成以上打擊率，曾陶鎔說，「他們兩人真的很厲害，尤其是陳傑憲，今年同樣是第1個完整球季，卻能打這麼好，知道怎麼調整自己。」