泛太平洋女網賽》決戰東京 詹、謝恐狹路相逢

謝淑薇（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台北世大運棄賽惹議的詹詠然，美網大滿貫女雙封后之後休兵1週，本週於總獎金89.01萬美元（約2676萬台幣）的東京泛太平洋女網賽露臉，並與妹妹詹皓晴高居頭號種子；至於大詹世大運混雙搭檔謝政鵬的姊姊謝淑薇也已報名雙打，恩怨情仇糾結多年的詹、謝兩家正好分處上、下籤表，有機會週末又於決賽狹路相逢。

詹詠然（資料照，法新社）

雙詹合體 高居頭號種子

這項WTA職業巡迴賽的雙打共16籤，目前世界女雙排名來到生涯新高第3席的詹詠然，重新與排名12的詹皓晴合拍，第1種子的大、小詹首戰地主日本非種子奈良久留美／尾崎里紗，若3連勝闖入冠軍戰，就有可能與勁敵謝淑薇正面對決；這也將是大詹繼上月辛辛那提女雙決賽後，再度和小薇隔網交鋒，只是雙方身邊搭檔都已換人。

女雙回升至37名的謝淑薇，此站則與身材高大的中國女將段瑩瑩合拍，首戰第2種子中國徐一幡／加拿大達布洛夫絲姬。

除了東京行外，28歲的詹詠然還將轉戰武漢、北京、香港及新加坡年終總決賽，其中3站的搭檔，則是與她聯手贏得美網金盃的「瑞士公主」辛吉絲，已奪下7冠的「辛然配」，有機會趕在本季結束前攻上全球第1寶座。

詹延8╱31後出賽 美網︰可提出要求

至於詹詠然上週針對世大運風波所發聲明中，指她曾委請辛吉絲向美網申請延8╱31後出賽，經國內媒體向美網查證，據稱獲大會英文訊息回覆，翻譯內容為：「我們不會針對個別選手是否申請延賽作評論，選手若於美網開打前1週參與其餘賽事，確實可提出指定出賽日的要求，主辦單位也有權同意或拒絕，但不會因個人而延遲整體賽程。」