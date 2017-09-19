2局失1分 殷仔中繼首破功

陳偉殷昨中繼2局失1分，生涯擔任中繼投手首次掉分。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷昨中繼2局失1分，生涯擔任中繼投手首次掉分，馬林魚在他登板前已大幅落後，終場3：10敗給釀酒人，只要今天再輸給大都會就確定無緣季後賽。

兩隊前3局都沒得分，馬林魚先發投手彼得斯4局上被打爆，馬林魚這局狂丟8分底定勝負；陳偉殷5局上登板，演出3上3下，6局上續投，先挨三壘安打再挨高飛犧牲打，轉任牛棚後出賽3場首次失分。

馬林魚最近8戰吞7敗，近20場只拿3勝，在國聯外卡淘汰數字減至「M1」，今天回主場再輸就無緣季後賽。釀酒人近10場拿7勝，在國聯外卡落後第2名洛磯2.5場，還有機會拚進季後賽，這場只動用3位投手，台灣投手王維中沒有上場。

普萊斯後援送2Ｋ

7月下旬因左手肘不適停機的紅襪左投普萊斯，昨傷癒復出後援2局，沒挨安打沒掉分還送出2Ｋ，這是他自2010年10月2日後首次在例行賽以後援身分登板，2015年隨藍鳥打季後賽也曾以後援身分登板。紅襪以2：3敗給光芒，因洋基以4：6輸金鶯，紅襪在美聯東區仍領先洋基3場。

紅襪想延長努涅斯合約

在交易大限前從巨人換來紅襪的內野手努涅斯，因為二、三壘與游擊都能守，本季又有打擊率3成12、全壘打12發、盜壘24次的全方位表現，賽前傳出紅襪球團有意與他延長合約，受影響最大的可能是林子偉。