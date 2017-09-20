揮棒落空伴砲聲 108人達20轟

〔記者林宥辰／綜合報導〕一個單季吞了快200次三振、平均每3打席就遭三振1次的打者，理論上恐難被教練團信任，但若該打者是位年產40轟、近百打點的重砲，教練們大概就不會那麼在意三振了。大聯盟近幾年整體全壘打數、三振數同時激增，出現不少追求長打、不懼揮空的強力打者，2017球季更蔚為風潮。

洋基隊賈吉全壘打已達44支，三振數也即將突破200。（法新社）

前運動家、洋基名將R.傑克森，生涯被三振2597次仍是聯盟紀錄，單季最多是1968年的171K，但今年已有6位球員被三振超過171次，洋基賈吉昨天敲出本季第44轟，在美聯領先，但已吞下198K，還有過連37場被三振紀錄。

全壘打總數 已比去年多5百

投手群球速與日俱進，可能是三振多的原因之一，今年聯盟四縫線直球均速是時速93.2英里（約150公里），和2008年相比快了1.3英里（2公里）。昨洋基守護神查普曼最後一球以103.6英里（約166.7公里）紅中直球讓雙城打者揮空，球迷看了血脈賁張。

馬林魚隊史坦頓昨敲出本季第55轟，是2006年以來最多。（美聯社）

洋基隊查普曼昨9局上以103.6英里（166.7公里）三振艾斯柯巴，創今年三振球最快紀錄。。（美聯社）

雖然投手球速快、三振多，但近幾年打者全壘打產量也直線上升，去年共5610轟、平均每場2.31轟，今年已逾6143轟、場均2.53轟，較2014年球季多47%，以平均每轟400英尺換算，和3年前相比，全壘打距離共多出149英里（約240公里），且長程砲越來越多，「怪力男」史坦頓就是現代巨砲代表。

你飆速我猛揮 質變沒「球」變

強投飆速和猛打狂揮的男子漢對決，也讓大聯盟比賽逐漸質變。「觸擊、打帶跑戰術和以往比變少了，我們傾向省下出局數，交給選手發揮。」洋基總教練吉拉迪麾下多的是重砲手，他坦言這幾年下的傳統戰術確實少了。

大聯盟上次出現全壘打風潮，是1990~2000年「禁藥世代」，近幾年又出現人人可開轟的景象，今年已有108位選手達成單季20轟，距去年紀錄僅差2人，但2015年僅64位選手達成。

不少投手也指出，大聯盟用球變了，馬林魚後援投手席格勒就說：「我不能正式證實，但現在的球讓我感覺比以往重一些、緊實一些。」大聯盟主席曼福瑞則強調，今年用球經過測試，並無問題。