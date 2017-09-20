高國豪赴美追夢 NCAA擦身過

高國豪赴美申請NCAA獎學金遇波折，將先落腳社區大學，等待明年機會。（資料照，記者林正堃攝）

獎學金雖通過 入選考差10分

〔記者林岳甫／綜合報導〕赴美追夢！「最強高中生」高國豪頂著兩度HBL高中籃球MVP光環前往美國，雖暫時無緣登上NCAA美國大學男籃一級或二級舞台，轉而落腳愛荷華州馬紹爾城社區大學，明年仍有機會獲得更多一級大學青睞，成為自吳永盛、陳盈駿與王律翔後，第4位站上NCAA一級戰場的台灣新星。

高國豪從國中即備受矚目，進入松山高中後，也率隊在103、105學年贏得冠軍，並成為首位在高中生涯能奪得2次MVP的好手。為了增進自身實力，他老早就決定赴美，其語言能力養成及赴美相關事宜，交由松山主帥黃萬隆的妻子林富美打理。

先蹲1年社大 有學長作伴

高國豪雖有獲得NCAA一級東南密蘇里州大（Southeast Missouri State University）全額獎學金，並通過教練團面試，卻因入選考成績差10分無緣此校。經過一番討論後，他因想一邊打球、一邊念書，便選擇到馬紹爾城社區大學就讀，松山學長丁聖儒也是他的求學夥伴。

林富美表示，「幾個月的紛紛擾擾終究過去，我佩服你的勇氣與決心，雖然也有不少聲音認為應該讓你去prep school（預備學校），但我覺得不管是哪一條路，走的人是你，沒有人可以幫你做決定。只要最後走出來了，就是所謂對的路。」

學生運動員 需兼顧課業

DJ HOOP總編輯王承文認為，高國豪終究是學生運動員，到美國就得面對課業問題，需試圖跟上學業進度；此外，馬紹爾城大學籃球隊總教練布萊恩傑爾森（Brynjar Brynjarsson）是冰島人，會更懂國際學生所面臨的問題，高國豪新學年只要把課業穩住並兼顧球技，未來一定能得到更多NCAA一級學校賞識。

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