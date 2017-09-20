打開新版國體法開關 系列二》選舉花招百出 新時代另類考驗

搶在新法通過前改選的羽球協會，被非當權派翻盤，選出新任理事長張國祚。（資料照，記者黃耀徵攝）

備受國人期待的新版國體法即將上路，各協會必先重修組織章程，體育署擬訂章程範本不至於「為舊勢力護航」，但還需要更努力，例如研擬透明公開機制，讓有志參與協會、為選手服務的熱心人士，可以公開陳述理想，「發表政見」爭取選票，在協會廣增團體和個人會員的情況下，需建制這個管道。

翻開奧、亞運43個運動協會會員組成結構，足協全是團體會員，網協全是個人會員，4分之3協會參雜團體和個人會員，但成分琳琅滿目都不一樣，不管協會以那一種形式存在，實際上都有被操控的可能，原本掌握協會的勢力，通常以人團法的「全額連記法」（例如理事應選35席，一張選票最多可圈選35人）當工具，團體、個人會員都是「自己人」，選舉就可以贏者全拿，一直壟斷協會。

可掌握度最高的全額連記法，選舉還是不乏戲劇性結局，跆拳道協會曾發生19個會員代表，選贏106個會員代表的經典案例，操盤者精準算票以小吃大。日前搶在新版國體法通過前改選的羽球協會，當權派原本打的如意算盤並未成功，大權落入他人之手，也是因全額連記法翻盤，但畢竟是極少數打破壟斷的例子。

人團法中相對全額連記法的「限制連記法」，會員圈選不能超過應選的一半，對小團體比較有利，但解決弊端效果有限。最直接的選舉方式當然是單記法，也最符合民意直接表達的精神，體育署如果要擺脫「為舊勢力護航」的惡名，必須要有所堅持。

新版國體法的精神，開放全民參與運動協會，包括團體會員和個人會員都應全面開放，屆時團體會員與個人會員暴增，大部分人可能素不相識，有志為協會服務的熱心人士如何出線，和選舉方式同樣直接影響改革成效，傳統上都由協會提理監事「規劃名單」去投票，實際上該與時俱進，有志競選理事長、理監事的熱心人士，應該要採取網路預先登記制，並公開提出「政見」爭取會員認同，才能走出檯面下運作、利益交換的黑箱舊時代。（記者王元鴻）