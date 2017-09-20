桃猿單季72勝 史上第1

桃猿創單季最多勝紀錄，昨賽後總教練洪一中仔細端詳紀念球。（記者林正堃攝）

接下紀念球 桃猿張閔勛昨敲出致勝安，幫助球隊創下中職球隊單季最多72勝。

（記者林正堃攝）

洪總：謝謝選手

〔記者倪婉君／新北報導〕在Lamigo桃猿以3：2擊敗富邦悍將後，中職球隊單季最多72勝紀錄正式誕生；桃猿教頭洪一中也接過終結者陳禹勳特別留下的球，表示，「都要謝謝選手，沒有他們，我哪來的72勝呢？」

桃猿上半季以43勝封王，已改寫統一獅隊在2012年的半季41勝紀錄，昨晚贏球後，單季勝場數再創新高，也讓洪總賽後感性答謝球員。不過洪總也很寶，笑說「其實他們都有把球給我，像我的生涯700勝、716勝（締造中職執教最多勝紀錄），還有這顆球，但我都沒有標記，怕搞混了，回去要標一下。」

張閔勛代打致勝安

昨晚直到7局結束，雙方仍以2：2平手，洪總在8局上起用代打張閔勛奏效，他抓富邦後援投手郭泓志的第2顆球就敲出安打。洪總說，「其實我一直都很相信閔勛的打擊能力，我相信他做得到，這是我的直覺。」

張閔勛則說，因為富邦換上左投，教練換右打代打很正常，當時他在牛棚幫忙接捕，很意外會挑到他，「我可以等保送，但是沒有意義，我們就是要那1分。」

桃猿投手群也表現得可圈可點，先發投手賽格威投7局只失2分，拿下本季第14勝，不但和富邦羅力並列勝投王，也獲選單場MVP。林柏佑在8局接手無失分，拿下本季第8個中繼成功，陳禹勳9局拿下3個滾地球，俐落奪得本季第34次救援成功，明天可挑戰米吉亞於2014年的單季35次救援成功紀錄。

桃猿去年年度戰績在4隊中墊底，今年卻有機會在上、下半季都封王，目前下半季已領先排名第2的統一獅2.5場勝差，洪總說，就是讓球員該休的休、該打得打，像昨天王柏融因自打球打到腳腫起來，就趕快換他退場休息。王柏融2打數1安打，累計打擊率4成10，仍是中職「四冠王」。