亞冠賽3外卡 林泓育、陳禹勳備選

亞洲職棒冠軍爭霸賽3張外卡，陳禹勳可能用掉1張名額。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕對於11月16日開打的亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職聯隊總教練洪一中在25人名單的選擇，以及3張外卡的使用上都很苦惱，還考慮將外卡用在超齡的林泓育或陳禹勳身上。

第1屆亞冠賽訂11月16至19日在東京巨蛋開打，台、日、韓都以國家隊模式籌備參賽。對於日、韓好手如雲，洪總坦言中職聯隊的名單確實難選，不但投手陣容比日、韓薄弱，就連捕手人選，他都頭痛。

洪總表示，亞冠賽有24歲以下的年齡限制，雖然可以有旅日球員助陣，但是不能徵召旅美球員，「台灣只有4隊，選擇實在有限。」另外，洪總已將教練團名單提交聯盟，各隊都有至少1名教練入列，至於球員名單則訂10月9日前公布。

亞冠賽開放各國職棒有3名不受年齡、年資限制的外卡名額，且像旅日年資不滿3年的宋家豪、吳念庭等人，都確定可以直接加入中職聯隊、不算外卡名額。儘管如此，洪總還是苦笑，「旅日球員能否參賽還是未知數，必須過球團、球員本人和經紀公司3關。」

聽到日職、韓職都不打算使用外卡，洪總則說，「如果我們人手夠，我也不想用啊！」如果羅德左投陳冠宇確定能參賽，中職聯隊的其中1張外卡會給他，另外2個名額，洪總還在傷腦筋。

「投手教練有跟我說想列入陳禹勳，目前是有在評估，另外我也想用在小胖（林泓育）身上。」年輕捕手人選有限，洪總還想本週拉上狀元廖健富到一軍試身手。