林政億重回一軍 自認不輸年輕人

林政億（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林政億昨天重回一軍，立刻獲得先發機會，接替因為脖子不適休息1場的朱育賢守左外野，他表示，雖然職業運動很現實，二軍年輕球員也很多，能不能留下的關鍵是實力，不是年齡。

林政億開季擠進25人名單，待不到兩週就下二軍，累計出賽2場3打數無安打，他表示，今年在二軍真的待得比較久，感覺1年過得好快，一軍球季只剩10幾場就結束，「職業運動就是這樣，很現實，我看得很開，表現不好、實力不夠，就只能離開。」他說。

林政億年底滿31歲，是猿隊二軍少數超過30歲的球員，他指出，現在很多高中球員參加選秀，條件也都很不錯，球隊也比較會給年輕人機會，但他覺得年齡不是問題，「有沒有那個實力，才是能不能留在職棒的關鍵，我自認還不會輸給年輕人。」他說。

本季首安出爐 扳平比數

林政億前次在一軍敲安打是去年4月17日，他希望這次被叫上來，能夠擊出本季首安，「超過1年沒在一軍打安打，現在我們領先，戰績也有點拉開，也許上場次數就比較多，安打應該有機會出來」，2局上他首次打擊就敲安，為猿隊1：1扳平，單場4打數2安打1保送。

已敲24轟的朱育賢17日對中信兄弟3局下，想接王威晨擊出的深遠飛球卻撞上全壘打牆，昨天雖然隨隊到場，但沒參加賽前練習，只坐在本壘旁幫教練拋球，他表示，脖子有點不舒服，往右邊不太轉得過來，防護員建議這兩天先休息，週四能否上場要看恢復狀況而定。