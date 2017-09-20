球星會客室/女籃流川楓 王維琳愛搞笑

王維琳手上刺青象徵著家人。（王維琳提供）

記者粘藐云╱專訪

我世大運女籃奪銅後場上起舞。（資料照）

今年台北世大運，台灣女籃打出精彩好球，力退俄羅斯等長人隊伍收下銅牌，隊長王維琳因帥氣外型和出色球技，吸引球迷目光，在網路上被封為「女籃流川楓」，水瓶座的她，私底下個性活潑愛搞笑，本報的專訪將帶大家更認識這位籃球好手。

王維琳在網路上被封為「女籃流川楓」。﹙記者王藝菘攝﹚

擊劍半年難忘舊愛

王維琳私底下個性活潑愛搞笑。﹙記者王藝菘攝﹚

Q：何時開始接觸籃球？家人支持嗎？

A：小學開始打球，但真正接受訓練是國中。當時是家庭因素所以回去梓官國中，但學校只有擊劍隊，就去練了半年的擊劍，還是太愛籃球，加上老師覺得我身材不錯，為何不去打籃球，才轉學到永仁。

手上刺青象徵家人

Q：手上的新刺青，有什麼特殊意義嗎？

A：手上刺青象徵著對我最重要的家人，希望這刺青能在場上給我力量。

Q：有無欣賞的球員或偶像？

A：黃品蓁，我很欣賞的學姊，一直以來都以她為目標。

Q：考慮出國打球嗎？

A：會啊！有想過，但我覺得不是現在，現階段還有很多地方要努力，先把自己準備好，不管是心理、生理，甚至技術，之後再出去試試看。

Q：今年世大運拿下銅牌，感想是什麼？有無令妳印象深刻對手？

A：還是有點小遺憾，我想我們有進金牌戰的實力，但最後有把銅牌留下來，也是滿開心的。瑞典的芳提（Nathalie Fontaine），她是NCAA的球員，這次比賽她從我這邊得滿多分的，繳了不少學費，但也讓我學到很多，很高興有機會和更高層級的球員較量。

場上跳舞感謝球迷

Q：今年銅牌戰後，為什麼會想要跳舞？是誰的想法？

A：是我的主意，主要是回饋球迷，聽說票很難買，還要半夜排隊，大家來看球很辛苦，所以抱著想讓球迷開心的想法，才找大家一起跳舞。謝謝這段時間進場幫我們加油的球迷，因為有他們的喊聲，讓我們打起來更有動力。

Q：對於「女籃流川楓」、「最帥11號」有什麼想法？爆紅後受關注會有壓力嗎？

A：我盡量達成大家的期待，球可以打得像流川楓一樣厲害也是不錯啦！（笑）很謝謝大家支持女籃，會有壓力是不至於，倒是很希望可以藉由這次世大運，讓更多人關注女籃，很歡迎大家之後來看WSBL。