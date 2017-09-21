職籃隊落腳彰化 5人共組寶島夢想家

寶島夢想家進軍ABL，由董事長張承中（中）、副董事長許東棋（左二）、總經理張憲銘（右二）、領隊陳建州（右一）、副領隊韓駿鎧（左一）共同出資打造。（記者林岳甫攝）

投入逾3000萬 進軍ABL

〔記者林岳甫／彰化報導〕預計投入逾3000萬台幣的ABL（東南亞國協籃球聯賽）新軍寶島夢想家隊經半年籌備後，昨宣布以彰化縣作為大本營，要帶給台灣球迷不同的籃球感受。

董事長張承中起初幫原屬ABL的高雄聖徒隊處理法律事務，發現ABL聯盟體制健全，又有特有的主、客場制度，興起建構球隊的想法。除了張承中，另4位股東為副董事長許東棋、總經理張憲銘、領隊陳建州和副領隊韓駿鎧，5人有不同的專業背景，將共同編織一個全新籃球夢，打造真正的職業籃球隊。

在彰化縣長魏明谷、議長謝典霖支持下，寶島夢想家確定以彰化體育館為主場，未來將強調在地化經營。

寶島夢想家董事長張承中（左一）與領隊陳建州（右一）致贈球衣給彰化縣長魏明谷（左二）。（記者林岳甫攝）

張憲銘透露，近年因經營運動行銷公司，去日本、中國看職業籃球賽，發現當地球迷都齊心為一支球隊歡呼，像瓊斯盃時球迷只為台灣男籃加油一樣，他期望這樣的感動能在寶島夢想家的比賽重現。

預計與UBA、SBL練習賽

寶島夢想家下月進駐彰化，展開首階段備戰，未來也會以賽養戰，找SBL、UBA球隊進行練習賽，迎接11月中旬點燃戰火的新球季，球迷最快12月能在彰化看到夢想家的首場主場賽事。

寶島夢想家10月11日將在台北舉辦盛大記者會，屆時將公布球隊隊徽、球衣及教練團、球員陣容。