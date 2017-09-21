超級8籃球邀請賽》張宗憲飆21分 不敵三星雙洋將

富邦張宗憲（中）重振雄風，對首爾三星攻下全隊最高21分。（富邦勇士提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級8籃球邀請賽昨在澳門新濠影匯球場點燃戰火，「台灣噴射機」張宗憲揮別傷勢陰霾，攻下全隊最高21分，但終場富邦勇士仍以79：93不敵南韓首爾三星。

上季SBL選秀狀元張宗憲整季飽受傷勢所擾，僅打13場例行賽，場均貢獻4.3分與1.1籃板，昨找回昔日國家隊進攻箭頭英姿，但二分球命中率僅36%，仍有待改善，富邦總教練許晉哲也認為，張宗憲只是找回應有水準。

富邦蔡文誠（中）。（富邦勇士提供）

勇士洋將波漢隆攻下19分表現較正常，但塞勒僅3分、12籃板，絲毫不見在SBL第12季助璞園締造4連霸雄風；首爾三星洋將瑞特里夫獨拿37分、17籃板，另一外援康明斯19分進帳，兩人扮演致勝功臣。許晉哲無奈表示，此戰單純屬外援差距，對手兩位洋將確實讓球隊防守疲於奔命。

首屆舉辦的超級8邀請賽，共有台灣、中國、南韓與日本4大聯賽、8隊參戰，勇士今下午3點與日本B League千葉噴射機交手，明晚9點30分對上林志傑、劉錚領軍的浙江廣廈，形成另類「台灣內戰」。

A組璞園在台灣連續贏得長佳夏季聯賽、花蓮觀護盃冠軍，昨碰上擁有兩位前NBA球員蘇林傑、朗福德的CBA深圳獵豹，以74：86落敗，今下午5點對日本琉球黃金帝王。