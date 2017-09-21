打開新版國體法開關 系列三》體改動盪衝擊亞運 須未雨綢繆

體育署署長林德福。（資料照，記者張嘉明攝）

新版國體法通過，台灣主要競技運動有了改變契機，對整體體育環境而言，朝向更好、更理想的目標前進。社會氛圍成熟促使國體法稍稍跟上時代需求，不過從現實環境來看，只是高高跨過一道門檻，光是要踏出第一步，執行細節就千頭萬緒，困難重重，且改革強烈衝擊動盪難免，首當其衝的就是明年8月的雅加達亞運，以及3年後的東京奧運。

新版國體法通過公告生效後，適用新版國體法的協會必須在6個月內完成改選，其中最受重視的亞、奧運項目43個協會，如何在新版國體法規範下完成轉換，更受國人矚目，從長遠的眼光來看，體育改革非做不可，面對短期衝擊，則是要提前因應，畢竟這是50年來第一次，也是唯一一次的劇烈改變。

從新版國體法的修法精神，到受新法規範的特定體育團體重訂組織章程，若完全落實，堪稱台灣體壇大翻轉，重新出發值得期待，但實際上立刻遭遇兩個現實問題。其一，原本協會是否配合新法如期改選。第二，如期改選後的陣痛期如何因應。

社會期待體育改革，最終仍需進入體制內進行，重訂協會組織章程、開放會員入會、改選的投票方式、理監事比例等細節，真正獲得共識後，還是要交由現有協會執行，若現有協會消極抵制「整攤推倒」，體育署署長林德福坦言，體育署的政策工具，除了經費補助歸零之外，別無他法。而依人團法，內政部也只能令其限期整理，最糟的情況就是解散協會，再另起爐灶，如此就不是短期的影響了。

最好的情況，當然是現有協會積極配合，揮劍自宮完成改選，之後立即銜接選訓業務，即使如此順利，新團隊在幾個月後就得面臨亞運，挑戰可想而知。

體育署身為競技運動協會的目的事業主管機關，在體育改革的過程中，經常被立委點名痛批，被質疑為舊勢力護航，另一邊面對現有協會抗爭，兩面夾攻承擔不少壓力，過去幾十年因襲的做法，要一夕翻盤確實有難度，但體育署無從迴避，包括改革所帶來的可能衝擊，體育署也得提前因應，未雨綢繆。

（記者王元鴻）