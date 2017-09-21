紀錄之神挑中他 戈登卻想忽視這一季

戈登（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕皇家主將戈登昨敲本季第8轟，個人全壘打產量為近7年最低，這一發卻成歷史留名的大聯盟本季第5694轟，刷新單季最多轟紀錄。

敲出MLB單季新高

第5694轟

原紀錄是「禁藥年代」高峰的2000年，締造5693轟，昨於老虎普瑞斯雷5局下砲擊運動家葛塞特後，追平此數據，再由戈登用大聯盟單日第17轟創新猷，大聯盟季賽還剩12天，將持續推向新高。

戈登前6季單季至少13轟、最多23轟，在大聯盟11年累積159轟，今年長打率3成14為生涯最慘，昨8局上狙擊藍鳥投手泰普拉，皇家仍以2：5吞3連敗。

「能成為歷史的一部分，這很酷。」戈登賽後握著紀錄球，卻不打算留下紀念，他說，想送到古柏鎮名人堂收藏，比自己收著更有意義；也因表現不理想，他坦言，不想擁有太多這一季的回憶。

大聯盟本季全壘打數超越去年的5610轟、2014年的4186轟，皇家教頭尤斯特認為，這與選手越來越高壯有力有關，藍鳥總教練吉本斯也早已發現全壘打激增，「看起來就像球會飛。」但都無法解釋原因。

在禁藥氾濫的2000年，巨砲索沙50轟獨走大聯盟、邦斯也有49轟，如今馬林魚重砲史坦頓已產出本季最多的55轟，洋基強棒賈吉以44轟緊追在後。