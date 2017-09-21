伍鐸解獅咒 鼓勵兄弟絕不放棄季後賽

詹子賢（右）敲出本季第14轟，單場貢獻3分打點。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕中信兄弟伍鐸先發7局只失2分，周思齊和詹子賢各貢獻3分打點，以8：4擊敗統一獅，拿下最近7場比賽的第5勝。

伍鐸一開賽連續解決8名打者，前4局只讓統一靠著四壞球上過1次壘包，第5局1出局後才被劉芙豪打出第1支安打，第6局統一才靠失誤首次站上得點圈，7局下遭遇唯一的麻煩，被連續4支安打攻下2分，伍鐸隨即讓黃恩賜擊出雙殺打結束攻勢，沒有讓傷害擴大。

感謝隊友美技 好投奪13勝

伍鐸被擊出5支安打，投出3次三振、1次四壞球，下半季首次打敗統一，終止對戰3連敗、4連不勝。

伍鐸表示，上週曾和投手教練銳威討論投球策略，昨天改變配球收到不錯的效果，隊友也有很多美技守備幫了大忙，第7局球路一度偏高才被連續安打，還好最後能夠再度把球壓低，拿到關鍵的雙殺。

伍鐸第13勝，僅次於富邦羅力和桃猿賽格威的14勝，伍鐸表示，當然會想贏得個人獎，不過，還是把團隊擺最前面，他也常常鼓勵隊友，還有季後賽的機會就絕不放棄。

中信3、4棒周思齊和詹子賢發揮中心打者威力，合力打下6分打點，詹子賢打出本季第14轟，另有1次高飛犧牲打，第1棒王威晨則演出3安打猛打賞，3次上壘都得分。

統一劉芙豪也演出本季第1次猛打賞，潘武雄4支0，生涯百轟再等等，陳傑憲5支1，打擊率降為3成97。